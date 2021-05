Covid-19 e carenza di vitamina D | nessuna correlazione

Leggi su quotidianpost

(Di lunedì 10 maggio 2021) Una nuova ricerca guidata da Cornell trova “poche oprova” di un legame tra i normali livelli ematici diD di una persona e il rischio di ottenere-19, o la gravità di un’infezione, nello studio più completo del suo genere fino ad oggi. Diversi studi avevano suggerito un’associazione tra il rischio didiD e-19, suscitando la speranza che gli integratori diD potessero aiutare a prevenire o ridurre al minimo le infezioni – speculazione che ha ricevuto un’attenzione diffusa da parte dei media e ha aumentato l’interesse dei consumatori. Il nuovo studio, tuttavia, che ha analizzato una banca di dati genomici disponibile al pubblico e 38 diversi studi-19 in tutto il mondo – un campione ...