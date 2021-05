Coty in calo al Nyse dopo la trimestrale

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 7,88%. Il gruppo dei cosmetici ha registrato nel terzo trimestre un giro d’affari indel 32,7% a 1,03 miliardi di dollari. Delude anche il risultato netto in pareggio contro l’utile di 0,01 dollari per azione previsto dagli analisti. L’analisi settimanale del titolo rispetto all’S&P-500 mostra un cedimento rispetto all’indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento. Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 9,93 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 9,19. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l’area di resistenza 10,67. (Foto: ©olegdudko ...