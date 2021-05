Costa: “La Lega ha chiesto il 10% di pubblico nelle ultime due giornate: può arrivare l’ok del CTS già in settimana. Sono ottimista” (Di lunedì 10 maggio 2021) A “Punto Nuovo Sport Show”, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute. Ecco quanto evidenziato: “Un paio di occhiali all’arbitro Valeri? Evidentemente era in una prospettiva che non gli consentiva di vedere, menomale che c’era il VAR. Riapertura degli stadi? Sono ottimista. Credo che ci possano essere le condizioni per farlo. Parliamo di luoghi all’aperto, gli stadi Sono luoghi sicuri e controllabili facilmente. Può esserci un problema Legato ad afflussi e deflussi che si posSono organizzare. Dopo l’incontro con Dal Pino è stata ufficializzata la richiesta ed il tema è presente sul tavolo. Porterò avanti questa battaglia di buon senso, in cui credo fortemente. Vorrei ricordare che abbiamo somministrato ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 maggio 2021) A “Punto Nuovo Sport Show”, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea, Sottosegretario alla Salute. Ecco quanto evidenziato: “Un paio di occhiali all’arbitro Valeri? Evidentemente era in una prospettiva che non gli consentiva di vedere, menomale che c’era il VAR. Riapertura degli stadi?. Credo che ci possano essere le condizioni per farlo. Parliamo di luoghi all’aperto, gli stadiluoghi sicuri e controllabili facilmente. Può esserci un problemato ad afflussi e deflussi che si posorganizzare. Dopo l’incontro con Dal Pino è stata ufficializzata la richiesta ed il tema è presente sul tavolo. Porterò avanti questa battaglia di buon senso, in cui credo fortemente. Vorrei ricordare che abbiamo somministrato ...

