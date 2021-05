Cosa sta succedendo fra Israele e Palestina: scoppiano le violenze durante il Ramadan (Di lunedì 10 maggio 2021) La tensione fra Gerusalemme e Israele continua ad essere alle stelle, soprattutto a seguito degli ultimi scontri fra le forze dell’ordine israeliane e i manifestanti palestinesi in occasione del Ramadan Invece di favorire un brevissimo armistizio, il periodo del Ramadan ha acuito e acceso ulteriormente gli scontri fra Israele e Palestina. Una settimana di tensione, in particolare nella Città Santa e nella Cisgiordania occupata, che è culminata in uno scontro brutale fra la polizia israeliana e i manifestanti palestinesi. LEGGI ANCHE => Dramma in Israele, almeno 44 morti nella calca durante celebrazione ebraica: cos’è Lag Ba’Omer? Gli scontri sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme Gli scontri sono avvenuti, in particolare, sulla Spianata delle ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 10 maggio 2021) La tensione fra Gerusalemme econtinua ad essere alle stelle, soprattutto a seguito degli ultimi scontri fra le forze dell’ordine israeliane e i manifestanti palestinesi in occasione delInvece di favorire un brevissimo armistizio, il periodo delha acuito e acceso ulteriormente gli scontri fra. Una settimana di tensione, in particolare nella Città Santa e nella Cisgiordania occupata, che è culminata in uno scontro brutale fra la polizia israeliana e i manifestanti palestinesi. LEGGI ANCHE => Dramma in, almeno 44 morti nella calcacelebrazione ebraica: cos’è Lag Ba’Omer? Gli scontri sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme Gli scontri sono avvenuti, in particolare, sulla Spianata delle ...

