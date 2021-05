Coronavirus, 'solo' 57 nuovi positivi nelle Marche in un giorno, ma crollano i tamponi/ Il trend dei contagi (Di lunedì 10 maggio 2021) ANCONA - Emergenza Covid , alcuni comuni delle Marche sapranno oggi se resteranno in zona gialla o se, per l'aumento dei contagi, saranno sottoposti alle restrizioni della fascia arancione rafforzato. ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 10 maggio 2021) ANCONA - Emergenza Covid , alcuni comuni dellesapranno oggi se resteranno in zona gialla o se, per l'aumento dei, saranno sottoposti alle restrizioni della fascia arancione rafforzato. ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus solo Coprifuoco e zona bianca, novità in arrivo ... questo il programma del governo Draghi per l'uscita dall'emergenza coronavirus tracciato da Sileri ... "Con le riaperture aumenteranno, nelle prossime settimane, i nuovi positivi, ma solo per le fasce ...

ricoverata la coppia italiana tornata dall'India: 'Siamo attaccati all'ossigeno' ...da New Delhi dopo essere rimasti bloccati in India una settimana in piena emergenza coronavirus. ...grave e impegnativa i medici ci hanno detto che siamo arrivati in tempo a casa per cui adesso c'è solo ...

Le notizie del 9 maggio sul Coronavirus Fanpage.it Emergenza Coronavirus: 10 nuovi contagi a Torre Annunziata Sono 10 i nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle ultime 72 ore a fronte di 380 tamponi processati, con l’indice di positività che si attesta allo 2,63 per cento. Al contempo si registrano anche 19 g ...

Sbarchi migranti, Spirlì: “vanificano i nostri sforzi nel contrasto alla pandemia” CATANZARO – “Gli sbarchi incontrollati di migranti vanificano gli sforzi delle regioni del Sud nel contrasto alla pandemia di Covid-19. Il presidente del Consiglio Draghi e il ministro Lamorgese devon ...

