Coronavirus, perché l’Ue non rinnova il contratto con AstraZeneca? La sicurezza del vaccino non c’entra nulla (Di lunedì 10 maggio 2021) Thierry Breton, commissario europeo al Commercio interno, ha annunciato che l’Unione europea non rinnoverà il contratto con AstraZeneca per il suo vaccino anti Covid19. Una decisione che, visto lo scetticismo dei presunti casi di trombosi seguito dal tira e molla delle autorità nazionali, viene interpretata come una conferma politica del «vaccino non sicuro». Non è affatto così. Fino ad oggi l’EMA non mai bocciato il vaccino anglo-svedese, confermandone la sicurezza per tutte le fasce d’età. I lotti previsti dall’attuale contratto non verranno affatto messi da parte, le somministrazioni continueranno finché c’è disponibilità del vaccino, ma la questione è piuttosto legata alla vicenda delle forniture e dalla recente azione legale avviata dalla ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 maggio 2021) Thierry Breton, commissario europeo al Commercio interno, ha annunciato che l’Unione europea non rinnoverà ilconper il suoanti Covid19. Una decisione che, visto lo scetticismo dei presunti casi di trombosi seguito dal tira e molla delle autorità nazionali, viene interpretata come una conferma politica del «non sicuro». Non è affatto così. Fino ad oggi l’EMA non mai bocciato ilanglo-svedese, confermandone laper tutte le fasce d’età. I lotti previsti dall’attualenon verranno affatto messi da parte, le somministrazioni continueranno finché c’è disponibilità del, ma la questione è piuttosto legata alla vicenda delle forniture e dalla recente azione legale avviata dalla ...

