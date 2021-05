Coronavirus, in Romania è possibile farsi vaccinare nel castello di Dracula. Agli immunizzati l’adesivo coi canini del Conte di Stoker (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo le varie tesi di complotto che coinvolgono Bill Gates e svariati altri poteri forti, tutti impegnati a somministrare vaccini alla popolazione contro il nuovo Coronavirus per chissà quali loschi fini, ora i cospirazionisti potrebbero aggiungere ai complici di questo piano globale anche il Conte Dracula. Al castello di Bran in Transilvania, sui Carpazi rumeni a Nord di Bucarest, noto per essere associato al vampiro per antonomasia del romanzo di Bram Stoker, sarà possibile ricevere dosi gratuite del vaccino di Pfizer. Da impalatore a vaccinatore Così il Vlad che ha ispirato la leggenda di Dracula sostituirà i suoi canini aguzzi con delle siringhe, limitandosi a delle innocue iniezioni anti-Covid. Non sarà possibile quindi ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo le varie tesi di complotto che coinvolgono Bill Gates e svariati altri poteri forti, tutti impegnati a somministrare vaccini alla popolazione contro il nuovoper chissà quali loschi fini, ora i cospirazionisti potrebbero aggiungere ai complici di questo piano globale anche il. Aldi Bran in Transilvania, sui Carpazi rumeni a Nord di Bucarest, noto per essere associato al vampiro per antonomasia del romanzo di Bram, saràricevere dosi gratuite del vaccino di Pfizer. Da impalatore a vaccinatore Così il Vlad che ha ispirato la leggenda disostituirà i suoiaguzzi con delle siringhe, limitandosi a delle innocue iniezioni anti-Covid. Non saràquindi ...

Advertising

Open_gol : Così il governo rumeno incoraggia i suoi cittadini a immunizzarsi - juannepili : Vaccinati col vampiro: l'iniziativa del Governo rumeno per invogliare i cittadini #covid19 - Ziare_com : Capitala are cea mai ridicata incidenta >>> - Ziare_com : Cifre in scadere >>> -