Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di lunedì 10 maggio 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull'andamento dell'epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l'emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 maggio Restano sotto i 10mila i contagi in Italia. Sono 5.080 i nuovi casi nelle ultime 24 ore su oltre 130mila tamponi. Tasso di positività al 3,9%, mentre quello dei molecolari è al 6,2%. In aumento i decessi (198), mentre dopo diversi mesi gli ingressi in terapia intensiva tornano sotto quota 100 (80). In calo i pazienti in rianimazione, mentre in leggera risalita i ...

