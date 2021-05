Coronavirus, il bollettino del 10 maggio 2021: 5.080 nuovi casi, 198 i decessi. La situazione in Italia (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono 5.080 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Italia, contro i 8.298 di ieri. Scende ancora il numero di decessi, 198 quelli registrati nelle ultime 24 ore.Il tasso di positività scende al 3,9%. Questo è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 5.080 (ieri 8.292) Totale casi: 4.116.287 Tamponi (antigenici e molecolari): 130.000 Attualmente positivi: 373.670 -10.184 Ricoverati con sintomi: +7, totali 15.427 Ricoverati in Terapia Intensiva: -34 totali 2158 Ingressi in terapia intensiva: 80 Deceduti dopo Covid test positivo: 198 (ieri 139). Totale ... Leggi su mediagol (Di lunedì 10 maggio 2021) Sono 5.080 idi positività alemersi in, contro i 8.298 di ieri. Scende ancora il numero di, 198 quelli registrati nelle ultime 24 ore.Il tasso di positività scende al 3,9%. Questo è quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. In basso i dati aggiornati sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 5.080 (ieri 8.292) Totale: 4.116.287 Tamponi (antigenici e molecolari): 130.000 Attualmente positivi: 373.670 -10.184 Ricoverati con sintomi: +7, totali 15.427 Ricoverati in Terapia Intensiva: -34 totali 2158 Ingressi in terapia intensiva: 80 Deceduti dopo Covid test positivo: 198 (ieri 139). Totale ...

