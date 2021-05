Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 10 maggio (Di lunedì 10 maggio 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 10 maggio. I numeri e i dati aggiornati su contagi positivi, morti e guariti. La situazione Coronavirus in CampaniaLa Regione Campania è costretta a fermare le vaccinazioni negli hub dell’Asl Napoli 1 della Mostra d’Oltremare e di Capodichino fino a mercoledì per mancanza di dosi. Da settimane il presidente Vincenzo De Luca denuncia la sottrazione alla Campania di 200 mila dosi di vaccino, una disparità ancora non saldata dal Governo centrale e dal Commissariato per l’emergenza Coronavirus. Nonostante le difficoltà nell’approvvigionamento dei vaccini, la Campania ha vaccinato con la prima dose 1.567.007 ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 10 maggio 2021) Ildelladi10. I numeri e i dati aggiornati su contagi positivi, morti e guariti. La situazioneinLaè costretta a fermare le vaccinazioni negli hub dell’Asl Napoli 1 della Mostra d’Oltremare e di Capodichino fino a mercoledì per mancanza di dosi. Da settimane il presidente Vincenzo De Luca denuncia la sottrazione alladi 200 mila dosi di vaccino, una disparità ancora non saldata dal Governo centrale e dal Commissariato per l’emergenza. Nonostante le difficoltà nell’approvvigionamento dei vaccini, laha vaccinato con la prima dose 1.567.007 ...

