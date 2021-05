Coronavirus | 5 077 nuovi positivi e 198 decessi in Italia

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 10/05/21 • Attualmente positivi: 373.670 • Deceduti: 123.031 (+198) • Dimessi/Guariti: 3.619.586 (… - ForzAzzurri1926 : CORONAVIRUS, UFFICIALE ARRIVA IL BOLLETTINO NAZIONALE, TUTTI I NUMERI DELLE ULTIME 24 ORE IN ITALIA. ECCO LA SITUAZ… - alinatede : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 10/05/21 • Attualmente positivi: 373.670 • Deceduti: 123.031 (+198) • Dimessi/Guariti: 3.619.586 (+15.063)… - essedisofia : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 10/05/21 • Attualmente positivi: 373.670 • Deceduti: 123.031 (+198) • Dimessi/Guariti: 3.619.586 (+15.063)… - RicardLopez123 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 10/05/21 • Attualmente positivi: 373.670 • Deceduti: 123.031 (+198) • Dimessi/Guariti: 3.619.586 (+15.063)… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 077

Pagine Romaniste

Le persone risultate positive alsono 62.638 (+334 rispetto a ieri), quelle negative ... 15 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 14 in terapia intensiva, 7.in ...Le persone risultate positive alsono 62.638 (+334 rispetto a ieri), quelle negative ... 15 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 14 in terapia intensiva, 7.in ...Coronavirus, il bollettino nazionale La Protezione Civile, ha provveduto alla diffusione del bollettino nazionale in merito all'emergenza Coronavirus in ...La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alla malattia pandemica delle ultime 24 ore. A fronte di 130.000 tamponi sono stati individuati 5.077 nuovi positivi al COVID-19, portando ...