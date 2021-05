(Di lunedì 10 maggio 2021)23, via lacon 30di. Si valutano ulteriori passi in avanti verso un graduale ritorno alla normalità. Folla (Getty Images)Ormai la spinta è bipartisan, destra e sinistra spingono affinché si sposti il ??. Se sarà23 o24 è ancora da stabilire, ma certo è che varierà e sarà prolungata. E ‘infatti iniziata oggi la settimana durante la quale la cabina di regia vaglierà uno stop notturno ritardato e nuove riaperture. Si partirà dai centri commerciali nel week end fino ad arrivare ai matrimoni. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Piscine e palestre: regole definite per le riaperture “Tra due settimane il limite ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: possibile spostamento del coprifuoco entro 10-15 giorni #Coronavirus - Luca73284882 : RT @italianfirst2: Coprifuoco, Sileri: 'Possibile spostamento tra 10-15 giorni' ?? ?@piersileri? ???? In ogni suo intervento televisivo pare… - emanueleph : RT @SLN_Magazine: Coprifuoco, Sileri: “Possibile spostamento tra 10-15 giorni” - SLN_Magazine : Coprifuoco, Sileri: “Possibile spostamento tra 10-15 giorni” - lifestyleblogit : Coprifuoco, Sileri: 'Possibile spostamento tra 10-15 giorni' - -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco spostamento

'A metà giugno, quando arriveremo a 30 milioni di persone con almeno una dose di vaccino e saranno trascorse tre settimane per avere una buona protezione, credo sarà sensato mettersi in tasca la ...Circa lodel, ma non la sua abolizione, Sileri si dice d'accordo. 'Fra le 23 e le 24, io direi mezzanotte, entro un paio di settimane e continuando a controllare i numeri. ...Sileri che dice sì ad uno spostamento del coprifuoco, ma non alla sua abolizione. "Fra le 23 e le 24, io direi mezzanotte, entro un paio di settimane e continuando a controllare i numeri.Coprifuoco, spostamento alle 23. Sileri: “Via mascherina all’aperto con 30 milioni di vaccinati”. Buone notizie sul fronte allentamento norme ...