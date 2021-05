Coprifuoco, sport, wedding: Governo studia roadmap riaperture (Di lunedì 10 maggio 2021) Dal wedding allo sport, dai ristoranti al chiuso all’allentamento del Coprifuoco passando per i centri commerciali nei weekend: Governo al lavoro per definire il cronoprogramma delle riaperture con la curva dei contagi che manda piccoli segnali di incoraggiamento. Nella giornata di ieri si sono registrate 128 vittime, un numero comunque alto ma il più basso dallo scorso 25 ottobre. Intanto, al ministero della Salute si ragiona su una possibile modifica dell’indice Rt che potrebbe altrimenti rimandare alcune regioni in arancione nonostante il trend positivo su ricoveri e contagi. Tra i settori che chiedono a gran voce la ripartenza c’è quello dei matrimoni, che lamenta perdite elevate a causa del blocco delle cerimonie. “Moltissimi futuri sposi e operatori del wedding – spiega il ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) Dalallo, dai ristoranti al chiuso all’allentamento delpassando per i centri commerciali nei weekend:al lavoro per definire il cronoprogramma dellecon la curva dei contagi che manda piccoli segnali di incoraggiamento. Nella giornata di ieri si sono registrate 128 vittime, un numero comunque alto ma il più basso dallo scorso 25 ottobre. Intanto, al ministero della Salute si ragiona su una possibile modifica dell’indice Rt che potrebbe altrimenti rimandare alcune regioni in arancione nonostante il trend positivo su ricoveri e contagi. Tra i settori che chiedono a gran voce la ripartenza c’è quello dei matrimoni, che lamenta perdite elevate a causa del blocco delle cerimonie. “Moltissimi futuri sposi e operatori del– spiega il ...

