(Di lunedì 10 maggio 2021) Scatta la settimana decisiva per la rivalutazione delle misure anti-Covid. Domani o mercoledì infatti, il governo si riunirà in una cabina di regia per definire come e in che modo...

Advertising

Corriere : Coprifuoco fino a mezzanotte, bar e quarantena: scatta la battaglia sulle nuove regole - Gazzettino : Coprifuoco, quarantena, ristoranti, piscine e orari: così cambia l'Italia - ilmessaggeroit : #coprifuoco, #quarantena e orari: così cambia l'Italia - wam_the : Coprifuoco, bar e piscine: si accelera con le riaperture - K274863601 : RT @italianfirst2: Quarantena al rientro in Italia, coprifuoco, matrimoni, riapertura delle piscine: battaglia sulle nuove regole ?? ANDATE… -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco quarantena

I punti su cui verterà il dibattito saranno soprattutto il, che potrebbe slittare di due ore, laper i rientri dall'estero, che potrebbe cadere, e la possibilità di consumazione ..., consumazioni al bancone del bar: è soprattutto su queste regole che l'esecutivo guidato da Draghi discuterà nella cabina di regia prevista per domani o mercoledì, in vista ...Tra giovedì 13 maggio e venerdì 14 il governo dovrà trovare un’intesa sulla nuova tranche di aiuti per le attività travolte dalle misure restrittive anti Covid e sulle nuove regole per le riaperture ...Il governo si appresta a varare le nuove regole in vigore da metà maggio: il punto verrà fatto a breve in una cabina di regia.