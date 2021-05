Coprifuoco, maggioranza e Regioni spingono per spostarlo alle 23. Sileri: “Via mascherina all’aperto con 30 milioni di vaccinati” (Di lunedì 10 maggio 2021) La spinta è univoca: il Coprifuoco va spostato alle 23 o alle 24. All’inizio della settimana durante la quale la cabina di regia vaglierà uno stop notturno ritardato e nuove riaperture – dai centri commerciali nel week end ai matrimoni – si allarga la schiera di chi chiede di dare “respiro” a cittadini e operatori economici, visto che la campagna di vaccinazione procede ora più spedita (circa 470mila iniezioni al giorno negli scorsi 7 giorni) e i contagi arretrano (-23% dal 3 al 9 maggio rispetto alla settimana precedente) mentre Agenas segnala che solo 3 Regioni sono sopra la soglia di allarme del 30 per cento di occupazione. E arriva anche il rilancio, con il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che ritiene plausibile abolire l’obbligo di indossare la mascherina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) La spinta è univoca: ilva spostato23 o24. All’inizio della settimana durante la quale la cabina di regia vaglierà uno stop notturno ritardato e nuove riaperture – dai centri commerciali nel week end ai matrimoni – si allarga la schiera di chi chiede di dare “respiro” a cittadini e operatori economici, visto che la campagna di vaccinazione procede ora più spedita (circa 470mila iniezioni al giorno negli scorsi 7 giorni) e i contagi arretrano (-23% dal 3 al 9 maggio rispetto alla settimana precedente) mentre Agenas segnala che solo 3sono sopra la soglia di allarme del 30 per cento di occupazione. E arriva anche il rilancio, con il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, che ritiene plausibile abolire l’obbligo di indossare la...

