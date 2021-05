Coprifuoco e riaperture, lite tra Lega e Speranza: nuovo decreto in arrivo giovedì (Di lunedì 10 maggio 2021) Manca ancora qualche giorno per il consiglio dei ministri che dovrebbe permettere ulteriori riaperture, ma il braccio di ferro è già iniziato. L?obiettivo condiviso è... Leggi su ilmattino (Di lunedì 10 maggio 2021) Manca ancora qualche giorno per il consiglio dei ministri che dovrebbe permettere ulteriori, ma il braccio di ferro è già iniziato. L?obiettivo condiviso è...

Advertising

matteorenzi : Le riaperture sono dovere morale e priorità economica. Prima togliamo il coprifuoco meglio è. Il virus non diventa… - LegaSalvini : COPRIFUOCO, SALVINI: «OGGI 17MILA GUARITI, CHI PUÒ DIRE NO A RIAPERTURE?» - SkyTG24 : Covid, l’Europa riparte: Spagna e Belgio tolgono il coprifuoco, spiagge aperte in Grecia - PigiDimitri : RT @matteorenzi: Le riaperture sono dovere morale e priorità economica. Prima togliamo il coprifuoco meglio è. Il virus non diventa più cat… - MaurizioDomeni3 : RT @raffaellapaita: «Le riaperture sono un dovere morale e una priorità economica. Prima togliamo questo folle coprifuoco meglio è. Il viru… -