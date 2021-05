Coprifuoco, De Gregorio: 'Che senso ha tenerlo alle 22?' (Di lunedì 10 maggio 2021) Il presidente Eav Umberto De Gregorio è intervenuto alla trasmissione Barba&Capelli su Radio Crc Targato Italia, a proposito delle vaccinazioni ai dipendenti della holding regionale dei trasporti e ... Leggi su napolitoday (Di lunedì 10 maggio 2021) Il presidente Eav Umberto Deè intervenuto alla trasmissione Barba&Capelli su Radio Crc Targato Italia, a proposito delle vaccinazioni ai dipendenti della holding regionale dei trasporti e ...

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Gregorio Coprifuoco, De Gregorio: 'Che senso ha tenerlo alle 22?' Sulla situazione in città De Gregorio è critico: ' Il coprifuoco alle 22 che senso ha? Non lo dico solo io ma i leader di opposizione, ministri e presidente della Regione. Sabato sera sono andato a ...

L'indice di contagio in Campania scende al 7,67% ... Caivano, Giugliano, Villaricca, Pomigliano, Casalnuovo, San Gregorio Matese, in provincia di ... Quello che si teme è che nel weekend continueranno gli assembramenti, il caos e il coprifuoco delle ore ...

Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sono 9.116 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati , 5.948. Sono invece 305 le vittime in un giorno (ieri 256). So ...

