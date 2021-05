Coprifuoco che slitta e calendario delle riaperture: le prossime novità in zona gialla (Di lunedì 10 maggio 2021) La misura era stata in realtà già inserita nella bozza del decreto - legge 'riaperture', salvo poi essere espunta nel provvedimento finale pubblicato in Gazzetta e, dunque, aver lasciato le cose com'... Leggi su veronasera (Di lunedì 10 maggio 2021) La misura era stata in realtà già inserita nella bozza del decreto - legge '', salvo poi essere espunta nel provvedimento finale pubblicato in Gazzetta e, dunque, aver lasciato le cose com'...

Advertising

davidemaggio : Ma qualcuno ha già detto che, ormai, il coprifuoco è una buffonata e i colori ancora di più? Buon lunedì, buona settimana. - borghi_claudio : Tagliamo la testa al toro, inviteremo il Prof. Ioannidis in Parlamento e così vedremo davvero che dice su lockdown,… - AlbertoBagnai : Nota che la mia richiesta di procedere alla sanificazione (come da protocollo) non riceve alcun sostegno dalle forz… - infoitinterno : Covid: coprifuoco e matrimoni, a che punto siamo? - piergiuseppe36 : RT @GiorgiaMeloni: Mentre gli altri Paesi europei si accingono a togliere il coprifuoco e a tornare alla normalità, in Italia si continua a… -