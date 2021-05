Coprifuoco abolito in Spagna e Belgio. In Italia il governo cincischia: «Allentiamolo tra 15 giorni» (Di lunedì 10 maggio 2021) Si apre la settimana che dovrebbe essere decisiva sul Coprifuoco. Ma il condizionale resta d’obbligo, perché ancora tutto è da decidere e le posizioni nel governo restano anche molto distanti. Intanto i nostri vicini europei spingono sull’acceleratore, con Spagna e Belgio che hanno già decretato l’abolizione del Coprifuoco. Si tratta di una scelta che, di fatto, ci mette all’angolo nella partita a pocker del turismo, dove l’incertezza pesa più degli annunci sulla volontà di promuoverlo e degli appelli a venire in Italia. Sileri: «Tra 15 giorni si potrà spostare in avanti» Lo stato dell’arte è questo: qualche giorno fa, Matteo Salvini aveva annunciato di voler portare al Cdm che si terrà in questi giorni; a stretto giro Luigi Di Maio aveva indicato il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 maggio 2021) Si apre la settimana che dovrebbe essere decisiva sul. Ma il condizionale resta d’obbligo, perché ancora tutto è da decidere e le posizioni nelrestano anche molto distanti. Intanto i nostri vicini europei spingono sull’acceleratore, conche hanno già decretato l’abolizione del. Si tratta di una scelta che, di fatto, ci mette all’angolo nella partita a pocker del turismo, dove l’incertezza pesa più degli annunci sulla volontà di promuoverlo e degli appelli a venire in. Sileri: «Tra 15si potrà spostare in avanti» Lo stato dell’arte è questo: qualche giorno fa, Matteo Salvini aveva annunciato di voler portare al Cdm che si terrà in questi; a stretto giro Luigi Di Maio aveva indicato il ...

