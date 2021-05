Coprifuoco a mezzanotte da metà maggio? Lo anticipa il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 maggio 2021) L’Italia questa mattina si è svegliata per la gran parte “tinta di giallo”, con solo qualche Regione in arancione. Questo significa che lentamente, complice soprattutto la campagna di vaccinazione che sta procedendo spedita, gli italiani stanno riprendendo in mano quella normalità che sembrava lontana. Ma mentre molte attività hanno riaperto i battenti e il Governo ha studiato un calendario per le prossime riaperture, c’è un punto che è fermo li da mesi: il. Il rientro a casa obbligatorio per ora alle 22 che non mette d’accordo proprio tutti, con la Lega che ha anche lanciato una petizione per abolire questa misura così restrittiva. Ma fino a quando sarà così? L’estate si avvicina e ilpotrebbe ostacolare la decisione di molti turisti di prenotare una vacanza in Italia. Verrà posticipato o addirittura eliminato? Leggi anche: ...