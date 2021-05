Coppia fatta a pezzi in valigia: per Elona Kalesha istanza di scarcerazione (Di lunedì 10 maggio 2021) Hanno chiesto la revoca degli arresti, gli avvocati Antonio D'Orzi e Federico Febbo, difensori di Elona Kalesha, la 36enne di origine albanese detenuta da dicembre a Sollicciano per il duplice omicidio dei coniugi Shpetim e Tauta Pasho, i genitori dell'ex fidanzato, Taulant Pasho, scomparsi a Firenze nel 2015 e i cui resti sono stati ritrovati lo scorso dicembre in quattro valigie abbandonate fra il carcere di Sollicciano e la superstrada Fi-Pi-Li L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 10 maggio 2021) Hanno chiesto la revoca degli arresti, gli avvocati Antonio D'Orzi e Federico Febbo, difensori di, la 36enne di origine albanese detenuta da dicembre a Sollicciano per il duplice omicidio dei coniugi Shpetim e Tauta Pasho, i genitori dell'ex fidanzato, Taulant Pasho, scomparsi a Firenze nel 2015 e i cui resti sono stati ritrovati lo scorso dicembre in quattro valigie abbandonate fra il carcere di Sollicciano e la superstrada Fi-Pi-Li L'articolo proviene da Firenze Post.

