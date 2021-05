Controlli dei Carabinieri Forestali, denunce e sanzioni: scoperta discarica abusiva (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Prosegue l’azione dei Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. In particolare: i Carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento un 50enne di Melito Irpino, ritenuto responsabile di illecita gestione di rifiuti: all’interno del suo fondo agricolo sono stati rinvenuti rifiuti speciali non pericolosi (vetro, plastica, pneumatici ed elettrodomestici in disuso). L’indagine, eseguita unitamente ai Carabinieri delle Stazioni Forestali di Ariano Irpino e Castel Baronia, ha permesso inoltre di rinvenire in un bosco limitrofo una discarica di circa 1.600 metri ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Prosegue l’azione deidel Gruppo Forestale di Avellino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. In particolare: idella Stazione di Mirabella Eclano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento un 50enne di Melito Irpino, ritenuto responsabile di illecita gestione di rifiuti: all’interno del suo fondo agricolo sono stati rinvenuti rifiuti speciali non pericolosi (vetro, plastica, pneumatici ed elettrodomestici in disuso). L’indagine, eseguita unitamente aidelle Stazionidi Ariano Irpino e Castel Baronia, ha permesso inoltre di rinvenire in un bosco limitrofo unadi circa 1.600 metri ...

Advertising

matteosalvinimi : Non si può morire così. Sicurezza, regole, controlli a tappeto: altro che 'festa dei lavoratori', queste devono ess… - MatteoRichetti : Più di 120 #mortibianche dall’inizio dell’anno. Non si tratta di fatalità, è una strage silenziosa. Serve un grande… - anteprima24 : ** Controlli dei #Carabinieri forestali, #Denunce e #Sanzioni: scoperta discarica abusiva **… - MiglianoNunzia : RT @adozioneanimali: (Reggio di Calabria) RITA, 3 MESI CIRCA TAGLIA PICCOLA meticcio , Cane Femmina: Rita è una splendida cucciola di circa… - giornalemolise : Agnone, controlli dei carabinieri: in 9 violano il coprifuoco - -