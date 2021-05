Conte (ovviamente) sostiene Raggi e chiude l'ipotesi Zingaretti al Campidoglio

Advertising

stefanomaffei63 : @giampdisan e' una grande testa di cazzo. e l'ha dimostrato ovunque ha allenato. Ma questa è anche la sua forza. E… - mirkotursi : RT @jacopo_iacoboni: Conte dichiara la sua sconfitta: 'Il M5S su Roma ha un ottimo candidato: si chiama Virginia Raggi” Cioè Conte dichiar… - Yavonz15 : l'Inter non riesce a pagare i premi, propone un taglio degli ingaggi e Conte ovviamente dopo ave fatto il suo, saluta - babeari969 : @matteorenzi @Corriere Ma perché lei è così ossessionato, in maniera ovviamente tutta sua personale, di #Conte e di… - stefanomaffei63 : @giampdisan ovviamente accetto il tuo pareree durante la stagione l'ho condiviso. ma adesso bisogna scegliere per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte ovviamente

Corriere della Sera

outstream "Dispiace a Roma non si siano realizzate le condizioni per pianificare con il Pd una campagna elettorale in stretta sinergia - ha aggiunto- . Il lavoro comune a livello di governo ...classifica e scontri diretti ? Punto di partenza,, la classifica, che vede Atalanta e ... Quale occasione migliore per Antonioper cacciare la sua ex squadra in Europa League? ...Raggiunto dal portale slovacco Sport Aktuality, Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha raccontato come il gruppo nerazzurro ha vissuto i giorni immediatamente successivi alla ...Questo è uno Scudetto che parte da lontano. Dai primi passi di Suning nel mondo Inter alla restaurazione spallettiana, per trovare il primo grande epilogo nel pomeriggio del 2 maggio 2021 ...