Conoscete Olé | il film cui ha partecipato Francesca Lodo?

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tanta voglia di lottare e un temperamento che in un primo momento non era riuscito a spiccare. Può essere sintetizzata in questo modo l’esperienza all’Isola dei Famosi di, la concorrente che prima del via del reality show era nota principalmente per il suo fascino (Awed e Matteo Diamante hanno già perso la testa per la 38enne cagliaritana) e per aver avuto anche delle esperienze televisive e cinematografiche., infatti, si fa notare in tv già nel 2002, quando diventa una delle “letterine” di Passaparola (condotto da Gerry Scotti). Negli anni successiviintraprenderà relazioni anche con calciatori, come Cristiano Zanetti e Francesco Coco. LEGGI ANCHE => Isola dei Famosi, il ricordo struggente di Valentina Persia: “Con Salvo ho scoperto ...