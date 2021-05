Coni | Di Rocco | “Inaccettabile candidarsi solo per sostenere il presidente uscente”

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 maggio 2021) L’exdella Federciclismo Renato Di, candidato alla presidenza del, ha detto in una nota: “Sono rimasto sconcertato dalle dichiarazioni rilasciate alla Rai da uno dei candidati alla prossima elezione. Il prof. Franco Chimenti ha detto che la sua candidatura è volta esclusivamente ailGiovanni Malagò. Ritengo che chi si candida debba essere da esempio e competere per vincere, proprio come nello sport. La situazione è imbarazzante e irrispettosa nei confronti della democrazia, specialmente in un settore come quello dello sport. Ne ho riferito al sottosegretario Vezzali“. SportFace.