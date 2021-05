Comunali | vacilla l' alleanza tra Pd e M5S

(Di lunedì 10 maggio 2021) Continua il confronto dei partiti in vista delleche si terranno nei prossimi mesi in diversi comuni italiani, tra settembre e ottobre, ancora non c'è una data precisa. Il tema principale è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Comunali vacilla

askanews

Continua il confronto dei partiti in vista delleche si terranno nei prossimi mesi in diversi comuni italiani, tra settembre e ottobre, ancora non c'è una data precisa. Il tema principale è comunque quello delle alleanze, in particolare tra ...... la volontà di ricordare cosa ha rappresentato il 25 aprile nella storia nazionale non. ... alla presenza del Sindaco, dei consiglieri, del presidente Anpi e del Comandante dei ...Roma, 10 mag. (askanews) - Continua il confronto dei partiti in vista delle Comunali che si terranno nei prossimi mesi in diversi comuni italiani, tra settembre e ottobre, ancora non c'è una data ...Lo chiamano bunker, è un angolo del Bambin Gesù di Roma con otto posti letto. Durante la pandemia tutti occupati. Storie di pazienti da 0 a 18 anni, «immersi in un’alienazione che è diventata normalit ...