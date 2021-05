Comunali Roma | Zingaretti | Gualtieri candidato forte e credibile

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Roma

- ha sottolineato - l'alleanza c'è e chi se ne tira fuori sbaglia e sbaglia di grosso. Bisogna prima di tutto pensare ae non a se stessi"."Io faccio un appello - ha proseguito Zingaretti ......Letta chiude ad una possibile alleanza tra dem e Movimento 5 Stelle al primo turno dellea ... Queste le parole del Segretario del PD a Forrest su Radio 1: 'Ci sono due città, parliamo dia ...Faremo le primarie anche a Bologna e faremo primarie anche a Torino. (LaPresse) – “Abbiamo convocato le primarie a Roma, il 20 giugno. Nicola Zingaretti sarebbe stato un ottimo candidato per la Capita ...(Teleborsa) – È atterrato ieri (domenica 9 maggio, ndr) alle ore 07.15 all’Aeroporto di Roma Fiumicino il primo volo American Airlines proveniente da New York John F. Kennedy dopo un anno di ...