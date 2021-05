Comunali Roma 2021, M5S: "Avanti con Raggi, con lei cambiamenti visibili" (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 maggio 2021 " Il Movimento 5 Stelle fa quadrato attorno alla decisione dell'ex premier Giuseppe Conte , leader designato dei pentastellati, di sostenere la ricandidatura della sindaca uscente ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021), 10 maggio" Il Movimento 5 Stelle fa quadrato attorno alla decisione dell'ex premier Giuseppe Conte , leader designato dei pentastellati, di sostenere la ricandidatura della sindaca uscente ...

Advertising

lorepregliasco : Le elezioni comunali a Roma in un'immagine - ilriformista : Il Pd, l'alleanza in Regione e le ambizioni dell'ex segretario #Zingaretti #Raggi #Conte #Gualtieri #Roma… - al29751 : RT @Agenzia_Ansa: Comunali, Letta: 'Zingaretti sarebbe stato un ottimo candidato a Roma, ma sta facendo un'altra cosa'. 'Gualtieri farà ben… - alinatede : RT @Fata_Turch: E così @EnricoLetta ha constatato che i 5S sono inaffidabili, in qualsiasi versione si presentino. Averli aiutati a rinasce… - EugenioCardi : RT @Agenzia_Ansa: Comunali, Letta: 'Zingaretti sarebbe stato un ottimo candidato a Roma, ma sta facendo un'altra cosa'. 'Gualtieri farà ben… -