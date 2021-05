Comunali di Roma. La Sinistra si gioca la terna: Raggi-Calenda-Gualtieri. Manca all’appello il candidato del Centrodestra! (Di lunedì 10 maggio 2021) Era già nell’aria, ma Roberto Gualtieri ha deciso di rompere… gli indugi. Dopo settimane di incertezza, l’ex ministro dell’economia ufficializza su Twitter la sua candidatura alle primarie del centroSinistra per la scelta del candidato a sindaco di Roma. Per giorni si era parlato di una candidatura di Nicola Zingaretti al Campidoglio, eventualità che ora come Leggi su freeskipper (Di lunedì 10 maggio 2021) Era già nell’aria, ma Robertoha deciso di rompere… gli indugi. Dopo settimane di incertezza, l’ex ministro dell’economia ufficializza su Twitter la sua candidatura alle primarie del centroper la scelta dela sindaco di. Per giorni si era parlato di una candidatura di Nicola Zingaretti al Campidoglio, eventualità che ora come

Advertising

lorepregliasco : Le elezioni comunali a Roma in un'immagine - ilriformista : Il Pd, l'alleanza in Regione e le ambizioni dell'ex segretario #Zingaretti #Raggi #Conte #Gualtieri #Roma… - borrillo62 : RT @Fata_Turch: E così @EnricoLetta ha constatato che i 5S sono inaffidabili, in qualsiasi versione si presentino. Averli aiutati a rinasce… - GiuseppeCerul13 : RT @GiuseppeCerul13: @PoliticaPerJedi @latwittipe Il #PD, per non mettere a rischio la regione, rischia di perdere in sequenza le elezioni… - GiuseppeCerul13 : @PoliticaPerJedi @latwittipe Il #PD, per non mettere a rischio la regione, rischia di perdere in sequenza le elezio… -