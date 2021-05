Comprare casa con 10mila euro: in Italia è possibile, ecco dove (Di lunedì 10 maggio 2021) In Italia è possibile Comprare una casa a soli 10mila euro. ecco dove si può fare. Scambio di banconote – Getty ImagesComprare una casa in questo delicato momento storico non è fattibile per milioni di Italiani che devono fronteggiare le chiusure delle loro attività commerciali o gli improvvisi licenziamenti dovuti a tagli delle aziende. Questo è un problema che attanaglia soprattutto i più giovani che vedono sfumare la prospettiva di una indipendenza economica e sociale, perché costretti a vivere in casa dei propri genitori perché non dispongono di fondi adeguati. Lo Stato, d’altro canto, non ha adoperato misure idonee per aiutare concretamente con finanziamenti ... Leggi su kronic (Di lunedì 10 maggio 2021) Inunaa solisi può fare. Scambio di banconote – Getty Imagesunain questo delicato momento storico non è fattibile per milioni dini che devono fronteggiare le chiusure delle loro attività commerciali o gli improvvisi licenziamenti dovuti a tagli delle aziende. Questo è un problema che attanaglia soprattutto i più giovani che vedono sfumare la prospettiva di una indipendenza economica e sociale, perché costretti a vivere indei propri genitori perché non dispongono di fondi adeguati. Lo Stato, d’altro canto, non ha adoperato misure idonee per aiutare concretamente con finanziamenti ...

