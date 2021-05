Come raccogliere milioni con un gioco da tavolo: l’esperienza di Andrea Chiarvesio (Di lunedì 10 maggio 2021) Ha da poco raccolto quasi 6 milioni di dollari su Kickstarter per il gioco da tavolo Marvel United: X-Men, diventando per distacco l’autore italiano più finanziato di sempre. Andrea Chiarvesio, classe 1970, è un game designer ormai noto e riconosciuto in tutto il mondo, con all’attivo più di 20 giochi pubblicati. Un risultato che arriva da lontano, visto che Andrea lavora nel mondo dei giochi da ormai 25 anni, arrivando alla creazione di giochi dopo una lunga gavetta. Tutto è iniziato Come responsabile dei tornei italiani per la Wizards of the Coast, ai tempi dell’esplosione del gioco di carte Magic The Gathering nel nostro paese. Da quel primo incarico in poi è sempre rimasto nel settore, lavorando nel marketing, negli eventi e nella localizzazione di ... Leggi su wired (Di lunedì 10 maggio 2021) Ha da poco raccolto quasi 6di dollari su Kickstarter per ildaMarvel United: X-Men, diventando per distacco l’autore italiano più finanziato di sempre., classe 1970, è un game designer ormai noto e riconosciuto in tutto il mondo, con all’attivo più di 20 giochi pubblicati. Un risultato che arriva da lontano, visto chelavora nel mondo dei giochi da ormai 25 anni, arrivando alla creazione di giochi dopo una lunga gavetta. Tutto è iniziatoresponsabile dei tornei italiani per la Wizards of the Coast, ai tempi dell’esplosione deldi carte Magic The Gathering nel nostro paese. Da quel primo incarico in poi è sempre rimasto nel settore, lavorando nel marketing, negli eventi e nella localizzazione di ...

