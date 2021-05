Come raccogliere milioni con un gioco da tavolo | l’esperienza di Andrea Chiarvesio

Leggi su cityroma

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il game designer italiano ha appena raccolto quasi 6di dollari in crowdfunding per Marvel United: X-Men. Gli abbiamo chiestosi fa Ha da poco raccolto quasi 6di dollari su Kickstarter per ildaMarvel United: X-Men, diventando per distacco l’autore italiano più finanziato di sempre., classe 1970, è un game designer ormai noto e riconosciuto in tutto il mondo, con all’attivo più di 20 giochi pubblicati. Un risultato che arriva da lontano, visto chelavora nel mondo dei giochi da ormai 25 anni, arrivando alla creazione di giochi dopo una lunga gavetta. Tutto è iniziatoresponsabile dei tornei italiani per la Wizards of the Coast, ai tempi dell’esplosione del ...