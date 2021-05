Come procedono in Cina gli esperimenti di una valuta digitale (Di lunedì 10 maggio 2021) Aumentano le applicazioni dello yuan digitale ma l’accoglienza tra la popolazione è tiepida, specie per i rischi di sorveglianza da parte del governo centrale La Cina lancia la blockchain pubblica (Getty Images)Dalla app di stato alla banca privata online: lo yuan digitale starebbe allargando le prove d’uso al portafoglio elettronico di alcuni clienti My Bank, istituto di credito interamente digitale posseduto per il 30% da Ant Group. La banca conta 35 milioni di clienti tra piccole attività e risparmiatori, con una crescita del 68% nel 2020 rispetto al 2019 e ha confermato la collaborazione con l’istituto centrale cinese, permettendo agli utenti di collegare il proprio account con l’e-wallet già fornito dal governo in occasione di precedenti test. Ant Group (per il 33% posseduta da Alibaba) possiede peraltro Alipay ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021) Aumentano le applicazioni dello yuanma l’accoglienza tra la popolazione è tiepida, specie per i rischi di sorveglianza da parte del governo centrale Lalancia la blockchain pubblica (Getty Images)Dalla app di stato alla banca privata online: lo yuanstarebbe allargando le prove d’uso al portafoglio elettronico di alcuni clienti My Bank, istituto di credito interamenteposseduto per il 30% da Ant Group. La banca conta 35 milioni di clienti tra piccole attività e risparmiatori, con una crescita del 68% nel 2020 rispetto al 2019 e ha confermato la collaborazione con l’istituto centrale cinese, permettendo agli utenti di collegare il proprio account con l’e-wallet già fornito dal governo in occasione di precedenti test. Ant Group (per il 33% posseduta da Alibaba) possiede peraltro Alipay ...

