Come Amazon eviterà pacchi da brand farlocchi (Di lunedì 10 maggio 2021) I processi di verifica di Amazon hanno bloccato più di 6 milioni di tentativi di creazione di account venditore e solo il 6% dei tentativi di registrazione di account ha superato i processi di verifica e ha potuto mettere in vendita dei prodotti. Inoltre Amazon ha sequestrato più di 2 milioni di prodotti contraffatti prima che fossero inviati ai clienti e ha impedito che venissero rivenduti altrove nella filiera di distribuzione al dettaglio e bloccato più di 10 miliardi di offerte sospette prima che venissero rese pubbliche nei suoi negozi. Ecco che cosa emerge dall’Amazon brand Protection Report 2020 Amazon, il colosso globale delle vendite online, ha scelto la linea dura contro la contraffazione. Nel 2020 ha investito più di 700 milioni di euro in lotta al falso. Lotta alla contraffazione: ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021) I processi di verifica dihanno bloccato più di 6 milioni di tentativi di creazione di account venditore e solo il 6% dei tentativi di registrazione di account ha superato i processi di verifica e ha potuto mettere in vendita dei prodotti. Inoltreha sequestrato più di 2 milioni di prodotti contraffatti prima che fossero inviati ai clienti e ha impedito che venissero rivenduti altrove nella filiera di distribuzione al dettaglio e bloccato più di 10 miliardi di offerte sospette prima che venissero rese pubbliche nei suoi negozi. Ecco che cosa emerge dall’Protection Report 2020, il colosso globale delle vendite online, ha scelto la linea dura contro la contraffazione. Nel 2020 ha investito più di 700 milioni di euro in lotta al falso. Lotta alla contraffazione: ...

Advertising

La7tv : #coffeebreak Massimo De Manzoni 'Parlare di Amazon che tratta i lavoratori come schiavi era più scomodo, visto che… - rosa_marto : RT @lindist91: @PrimeVideoIT Caro Amazon, questa è un'umile richiesta da una cliente affezionata. Siamo nel 2021 e il medioevo è ormai lon… - _lea1967_ : RT @lindist91: @PrimeVideoIT Caro Amazon, questa è un'umile richiesta da una cliente affezionata. Siamo nel 2021 e il medioevo è ormai lon… - PrincipessaZel1 : @iltrumpo #Meloni Sta donna come si fa a non votarla è coerente sempre, mi avete convinta comprerò il libro. Spero… - maxmultatuli : @GGMCantagallo L'articolo che ha postato considera così tanto il mercato italiano che neanche lo nomina. Articolo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Come Amazon Amazon Gaming Week: fino al 50% di sconto su prodotti gaming e non solo ... in quella che è una delle sue tradizionali ' Amazon Gaming Week ', grazie alla quale avrete modo ... anche se è plausibile che qualche sconto sopravviva dopo la fine dell'offerta così come è ...

Tesla Cybertruck sconvolge le strade di New York ... come lo stesso Musk aveva dichiarato alla presentazione. Occorre rilevare che tutte le premesse e ... Offerte Speciali iPad Pro 11 2020 da 1 TB solo 999 (invece che 1669) 9 Mag 2021 Su Amazon iPad Pro ...

Come Amazon eviterà pacchi da brand farlocchi Startmag Web magazine HyperX Predator, un kit DDR4 da 16GB e 5333 MHz a oltre 1200 dollari Kingston, anche se già proiettata verso le DDR5, continua a espandere la sua offerta di kit DDR4 HyperX Predator per videogiocatori e overclock: in arrivo tre nuovi kit da 16GB fino a 5333 MHz con pre ...

Amazon Gaming Week: fino al 50% di sconto su prodotti gaming e non solo Dopo avervi segnalato quelle che sono le imperdibili offerte Amazon della mattinata, torniamo ora a parlare del portale in quanto sono tornate le eccezionali offerte che, periodicamente, Amazon propon ...

... in quella che è una delle sue tradizionali 'Gaming Week ', grazie alla quale avrete modo ... anche se è plausibile che qualche sconto sopravviva dopo la fine dell'offerta cosìè ......lo stesso Musk aveva dichiarato alla presentazione. Occorre rilevare che tutte le premesse e ... Offerte Speciali iPad Pro 11 2020 da 1 TB solo 999 (invece che 1669) 9 Mag 2021 SuiPad Pro ...Kingston, anche se già proiettata verso le DDR5, continua a espandere la sua offerta di kit DDR4 HyperX Predator per videogiocatori e overclock: in arrivo tre nuovi kit da 16GB fino a 5333 MHz con pre ...Dopo avervi segnalato quelle che sono le imperdibili offerte Amazon della mattinata, torniamo ora a parlare del portale in quanto sono tornate le eccezionali offerte che, periodicamente, Amazon propon ...