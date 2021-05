Colpo proibito | Doncic espulso ma Dallas vola Butler trascina Miami

Advertising

Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Doncic espulso per un colpo proibito. Ma Dallas trionfa #Nba - Gazzetta_NBA : Doncic espulso per un colpo proibito. Ma Dallas trionfa #Nba - sportli26181512 : NBA, Luka Doncic espulso: colpo proibito a Sexton e flagrant 2. VIDEO: Luka Doncic è stato espulso dopo appena 1:55… - daveza77 : @rprat75 Se quello è un colpo proibito... ormai stanno scadendo nel patetico gli arbitri e nessuno dice nulla sopra… - BasketUniverso : NBA - Follia di Luka Doncic: espulso per un colpo proibito a Sexton

I Pelicans vincono a Charlotte, Dallas domina Cleveland nonostante l'espulsione di Doncic mentre Chicago passa a Detroit. Miami vince a Boston e consolida il 6° posto nella Eastern Conference ad una ...I campioni in carica si aggrappano a un Anthony Davis da 42 punti e 12 rimbalzi per battere i Suns e tornare alla vittoria. Doncic viene espulso nel terzo quarto per un colpo proibito ma Dallas vince a Cleveland (9 punti per Nicolò Melli), Miami vince lo scontro diretto contro Boston. Brutto ko in casa di Charlotte nonostante i 43 punti di Terry Rozier, successi in ...Luka Doncic è stato espulso dopo appena 1:55 dall'inizio del terzo quarto della sfida contro Cleveland per un colpo proibito nelle parti basse di Collin Sexton in una lotta a rimbalzo, venendo punito ...