Colorado, festa di compleanno finita nel sangue: sparatoria con almeno 7 vittime (Di lunedì 10 maggio 2021) sparatoria Colorado: almeno sette vittime. Un uomo ha reso una festa di compleanno in un bagno di sangue. L’aggressore secondo le autorità locali, sarebbe il fidanzato di una delle vittime. Dopo aver compiuto la strage l’uomo si è suicidato. La polizia di Colorado Springs ha riportato che gli agenti, chiamati dai vicini che hanno sentito gli spari, una volta arrivati nella casa hanno trovato sei adulti morti e otto gravemente feriti. Uno dei feriti è poi morto in ospedale. sparatoria Colorado: almeno 7 vittime Un uomo armato ha ucciso sei membri di una famiglia allargata domenica a una festa di compleanno in una casa a ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 10 maggio 2021)sette. Un uomo ha reso unadiin un bagno di. L’aggressore secondo le autorità locali, sarebbe il fidanzato di una delle. Dopo aver compiuto la strage l’uomo si è suicidato. La polizia diSprings ha riportato che gli agenti, chiamati dai vicini che hanno sentito gli spari, una volta arrivati nella casa hanno trovato sei adulti morti e otto gravemente feriti. Uno dei feriti è poi morto in ospedale.Un uomo armato ha ucciso sei membri di una famiglia allargata domenica a unadiin una casa a ...

