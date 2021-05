Classifica Giro d’Italia 2021 | terza tappa | Filippo Ganna si difende | Nibali recupera 14 posizioni

(Di lunedì 10 maggio 2021) L’edizione numero 104 deldi ciclismo su strada, oggi, lunedì 10 maggio, ha visto andare in scena la, la seconda in linea, con partenza da Biella ed arrivo a Canale dopo 190 km, con la vittoria del fuggitivo Taco van der Hoorn, che ha messo nel sacco il gruppo. Beffati i velocisti che avevano resistito nonostante un disegno altimetrico non propriamente favorevole, ed i principali uomini di, rimasti comunque senza problemi nel gruppo principale.dunque conserva senza particolari patemi la Maglia Rosa. Di seguito lagenerale deldopo la...

...4) Elia Viviani +4'' 5) Patrick Bevin +4'' 6) Gianni Vermeersch +4'' 7) Fernando Gaviria Rendon +4'' 8) Alberto Bettiol +4'' 9) Stefano Oldani +4'' 10) Jacopo Mosca +4'' L'olandese, in fuga dal mattino, beffa il gruppo dei velocisti più attesi, con Sagan tra i più delusi. Ganna ancora in rosa alla vigilia della dura frazione di Sestola ...