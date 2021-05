Advertising

motosprint : #CIV Junior, seconda tappa calda di passione a Modena -

Ultime Notizie dalla rete : CIV Junior

Motosprint.it

Sole, aria di primavera ed atmosfera positiva: ilha avuto nella seconda tappa stagionale di Modena un successo di passione e divertimento, culminanti con le gare disputate domenica. Tre le categorie, triplo spettacolo, nomi dei vincitori ...Dopo il primo round di Magione, i pilotini delsono pronti a scendere in pista per un nuovo appuntamento che si svolgerà domenica 9 maggio a Modena. Il secondo roundvedrà in pista i piloti delle classi Ohvale 160/FIM MiniGP ...Il sole emiliano ha baciato le prodezze dei giovani piloti partecipanti alle classe MiniGP, Ohvale 160 MiniGP Italy Series e Aprilia Sport Production 250 ...Alle 14 in gara le piccole moto, su cui hanno imparato tanti grandi campioni, per la prima prova del campionato italiano ...