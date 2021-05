Cina, si apre il ponte di vetro: turista rimane aggrappato a 100 metri di altezza (Di lunedì 10 maggio 2021) Un uomo è rimasto aggrappato a un ponte sospeso a 100 metri di altezza in Cina nordorientale, dopo che i pannelli di vetro su cui stava camminando sono stati distrutti dal forte vento. Le foto dell’incidente avvenuto lo scorso 7 maggio, che mostrano il turista aggrappato alla ringhiera del ponte tra lastre di vetro danneggiate o mancanti, hanno rapidamente fatto il giro dei social media cinesi. Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, intorno alle 12:45 di venerdì il ponte nei pressi della città di Longjing, nella provincia nordorientale cinese dello Jilin, è stato colpito improvvisamente da venti fino a 150 chilometri orari, che hanno rimosso o danneggiato molti dei pannelli ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 maggio 2021) Un uomo è rimastoa unsospeso a 100diinnordorientale, dopo che i pannelli disu cui stava camminando sono stati distrutti dal forte vento. Le foto dell’incidente avvenuto lo scorso 7 maggio, che mostrano ilalla ringhiera deltra lastre didanneggiate o mancanti, hanno rapidamente fatto il giro dei social media cinesi. Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, intorno alle 12:45 di venerdì ilnei pressi della città di Longjing, nella provincia nordorientale cinese dello Jilin, è stato colpito improvvisamente da venti fino a 150 chiloorari, che hanno rimosso o danneggiato molti dei pannelli ...

Cina, si apre il ponte di vetro: turista rimane aggrappato a 100 metri di altezza Un uomo è rimasto aggrappato a un ponte sospeso a 100 metri di altezza in Cina nordorientale, dopo che i pannelli di vetro su cui stava camminando sono stati distrutti dal forte vento. Le foto dell'in ...

