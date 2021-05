Ciclismo: Giro d’Italia, Van der Hoorn vince 3/a tappa e Ganna sempre in rosa (Di lunedì 10 maggio 2021) Canale, 10 mag. – (Adnkronos) – Taco Van der Hoorn vince in solitaria la terza tappa del Giro d’Italia, 190 km con partenza da Biella e arrivo a Canale. L’olandese della Wanty-Gobert si impone con 4? di vantaggio sull’azzurro Davide Cimolai (Israel Start Up) che regola il gruppo. Filippo Ganna (Ineos) mantiene la maglia rosa di leader con 13? di vantaggio su Edoardo Affini (Jumbo-Visma). Domani quarta frazione, la Piacenza-Sestola di 187 km. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Canale, 10 mag. – (Adnkronos) – Taco Van derin solitaria la terzadel, 190 km con partenza da Biella e arrivo a Canale. L’olandese della Wanty-Gobert si impone con 4? di vantaggio sull’azzurro Davide Cimolai (Israel Start Up) che regola il gruppo. Filippo(Ineos) mantiene la magliadi leader con 13? di vantaggio su Edoardo Affini (Jumbo-Visma). Domani quarta frazione, la Piacenza-Sestola di 187 km. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

