Christian Vieri | da Nesta alla Ferrari in regalo | dai plasmon alle donne I flirt alla Pinetina e le botte

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 10 maggio 2021)è stato un grandissimo attaccante. Soprannominato ‘Bobo’, è considerato tra i migliori centravanti italiani di tutti i tempi. Con la Nazionale ha raggiunto il record di segnature ai Mondiali (9 gol) detenuto da Roberto Baggio e Paolo Rossi. Nessuna gioia per lui, però, in azzurro. Per uno strano scherzo del destino, infatti, la sua ultima partita con l’Italia (qualificazioni ai Mondiali 2006, successo per 2-1 tra l’altro con un suo gol) avviene pochi mesi prima del successo in Germania. Subirà un infortunio a marzo, nelle fila del Monaco, che gli comprometterà la presenza nella ‘spedizione’ che fece gioire Cannavaro e compagni. Più tardi rivelò che quello è stato il suo più grande rimpianto. Punta di diamante del Torino Primavera, dal suo esordio coi granata in prima squadra inizia a girovagare per Italia ed Europa: Pisa, Ravenna, ...