Chiesto un prestito di 80 milioni | ipotecata Villa Certosa | la clamorosa mossa di Berlusconi | cosa c' è dietro

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il pallino di Silvio? Da sempre il mattone, il mercato immobiliare. E così si apprende che il Cav haunobbligazionario da 80di euro, il secondo in pochi anni, per sistemare le sue ville e cogliere eventuali opportunità che presenta il mercato. Il tutto lo rivela Iltempo.it, che spiega come Idra Immobiliare - la società che ha la proprietà formarle delle residenze del leader di Forza Italia in Sardegna, ad Arcore e a Macherio - non abbia potuto che lanciare, appunto, un nuovoobbligazionario da 80di euro dopo quello quinquennale di analogo importo già ottenuto nel 2018. E ancora, si apprende che il nuovoha durata di 6 anni (2021-2027) e un tasso fisso nominale annuo del 2,70%, che sarà pagato ...