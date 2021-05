Chiesa Business: sex and the city (Di lunedì 10 maggio 2021) Scossa inaspettata sulla Chiesa Business. Il sex and the city Vaticano è finito o volge al termine. La mano ferma del capo della Chiesa progressista Papa Bergoglio ha delimitato i confini tra ruolo e potere. Da oggi i faccendieri della Chiesa di Roma se la devono vedere con i tribunali vaticani, che io amo ancora Leggi su periodicodaily (Di lunedì 10 maggio 2021) Scossa inaspettata sulla. Il sex and theVaticano è finito o volge al termine. La mano ferma del capo dellaprogressista Papa Bergoglio ha delimitato i confini tra ruolo e potere. Da oggi i faccendieri delladi Roma se la devono vedere con i tribunali vaticani, che io amo ancora

Advertising

stefanomischia : @PivaEdoardo Edo, l’età me lo fa ricordare vividamente. Come dici tu, #Eroe lo è stato davvero, a quell’età, ci vuo… - Fuzzyfuzzme : @MiyakeEau @maddalena2471 No perché nelle tre situazioni sotto la chiesa ha interessi economici, perciò sono business - michele_chiesa : RT @FrenchTechMilan: ?? La @LaFrenchTech sarà presente al @ConsNetcomm Sono 10 le aziende selezionate da Business France per partecipare al… - daniale64 : @EugenioCardi Eh vabbè è la chiesa, che ti aspetti? Cavalcano da millenni l'ignoranza che ha portato l'uomo a crear… - SplendorSolis00 : RT @rappys1: @marcell16895275 @Mariang47614228 Una volta accumulavano tonnellate d'oro assieme al signorotto del luogo, affamando il popolo… -