Chiara Ferragni tradita da Riccardo Pozzoli? Parla lui | «Si creano fratture…»

Advertising

Novella_2000 : Disavventura spiacevole per Chiara Ferragni durante i festeggiamenti per il suo compleanno (FOTO) - mxdxhxjx : RT @calumflawIess: L’acqua Evian che costa 8€ anche senza la collaborazione con Chiara Ferragni: ?????? - StallGiuseppe : @matteosalvinimi Ma fai l’influencer o il politico? Non sei tanto diverso da Chiara ferragni - ninisabear : RT @calumflawIess: L’acqua Evian che costa 8€ anche senza la collaborazione con Chiara Ferragni: ?????? - ele12345678999 : RT @calumflawIess: L’acqua Evian che costa 8€ anche senza la collaborazione con Chiara Ferragni: ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

È tutto magico', ha scritto l'imprenditore, ex fidanzato di. - - > Leggi Anche L'ex dellase la spassa con Gabrielle... in topless In autunno la Caunesil aveva parlato dei ...E anche per l'ex fidanzato di, oggi marito della modella, Riccardo Pozzoli, la scoperta della gravidanza non poteva che coronare un desiderio sempre vivo, quello di riuscire a fare ...Chiara Ferragni e Riccardo Pozzoli si sono ormai lasciati da diversi anni, ma cosa è successo? Leggi le dichiarazioni di lui in merito!Dopo aver quasi perso la speranza di diventare mamma, Gabrielle Caunesil ha scoperto di essere in dolce attesa: il post su Instagram ...