Chiara Ferragni si scotta sotto al sole | le foto dell' incidente

(Di lunedì 10 maggio 2021) Durante la fuga in Toscana per il suo compleannoha finito per procurarsi una bruttatura.sial: lesu Notizie.it.

Advertising

anxstylesx : RT @calumflawIess: L’acqua Evian che costa 8€ anche senza la collaborazione con Chiara Ferragni: ?????? - jintxnic : RT @calumflawIess: L’acqua Evian che costa 8€ anche senza la collaborazione con Chiara Ferragni: ?????? - gaivsholland : @Dracarjss anche io a primo impatto avevo pensato così però ci sono delle mamme che non hanno la pancia molto grand… - katypcute : RT @calumflawIess: L’acqua Evian che costa 8€ anche senza la collaborazione con Chiara Ferragni: ?????? - givdley : RT @calumflawIess: L’acqua Evian che costa 8€ anche senza la collaborazione con Chiara Ferragni: ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

L'occhio azzurro logomania dici invita a pensare all'estate 2021, quando cammineremo sulla passerella della spiaggia con la borsa mare di. Fresca dei suoi 34 anni e di un intuito e una passione per ...Adesso sono i Vip del cinema, della televisione e dei social gli ospiti prediletti di queste strutture, un esempio è il pranzo a Villa Cetinale die Fedez che ieri, con un gruppo di ...Durante la fuga in Toscana per il suo compleanno Chiara Ferragni ha finito per procurarsi una brutta scottatura.Tutte in spiaggia, ma con la borsa mare di Chiara Ferragni: la tote bag trasparente, glamour e trendy in logomania che ci fa sognare.