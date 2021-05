Chiara Ferragni sbaglia outfit in vacanza e fioccano le critiche

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 10 maggio 2021) E’ stato un weekend di amore, buon cibo, bei panorami, amici e famiglia quello trascorso da. In un resort di lusso nel cuore della Maremma, l’influencer ha spento 34 candeline, circondata dalle persone a lei più care. Quattro giorni nella natura toscana, tra lunghe passeggiate, visite a luoghi incantati, come il Giardino dei Tarocchi a Pescia Fiorentina, e tanto relax. Accompagnata dal marito Fedez e dai figli, Leone e Vittoria, per la minilasi è portata dietro un sacco di look. I look primaverili Per festeggiare il suo compleannoha puntato sui colori della primavera e capi che enfatizzano il suo corpo, mettendo in valigia tantissimi vestiti. Spesso in jeans, ha dato il meglio nella parte alta, con top corti, come quello di Miu Miu ...