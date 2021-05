Chiara Ferragni e Riccardo Pozzoli | perché si erano lasciati? I loro rapporti oggi

(Di lunedì 10 maggio 2021)sono stati insieme tanti anni; i due nonlegati solamente dalsentimento, ma anche nella professione. Ma qual è stato il vero motivo dellarottura? E in chesono? Leggi anche:: «Partorire in Italia? Meglio che in America! Eccoe...

Advertising

rob3r74 : RT @calumflawIess: L’acqua Evian che costa 8€ anche senza la collaborazione con Chiara Ferragni: ?????? - PellettiAnna : RT @calumflawIess: L’acqua Evian che costa 8€ anche senza la collaborazione con Chiara Ferragni: ?????? - lovelybaekhyu : RT @calumflawIess: L’acqua Evian che costa 8€ anche senza la collaborazione con Chiara Ferragni: ?????? - immsof : RT @calumflawIess: L’acqua Evian che costa 8€ anche senza la collaborazione con Chiara Ferragni: ?????? - soulddef : RT @calumflawIess: L’acqua Evian che costa 8€ anche senza la collaborazione con Chiara Ferragni: ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

È tutto magico', ha scritto l'imprenditore, ex fidanzato di. - - > Leggi Anche L'ex dellase la spassa con Gabrielle... in topless In autunno la Caunesil aveva parlato dei ...E anche per l'ex fidanzato di, oggi marito della modella, Riccardo Pozzoli, la scoperta della gravidanza non poteva che coronare un desiderio sempre vivo, quello di riuscire a fare ...L'imprenditore, ex di Chiara Ferragni, e la modella annunciano la gravidanza dopo aver avuto problemi di infertilità ...La nota influencer pubblica un post su Instagram nel quale commenta entusiasta la visita all’antica residenza. Con lei il marito Fedez, i figli, le sorelle e due amiche ...