Chiara Ferragni diventa Ambassador per Bulgari (Di lunedì 10 maggio 2021) L'influencer più famosa al mondo continua sarà la nuova Global Ambassador della leggendaria maison di gioielli Bulgari. A dare la notizia, i canali social del brand, oltre che Chiara Ferragni stessa, nelle sue Instagram stories. Oggi pomeriggio, di ritorno dal weekend di festeggiamenti in Toscana per il suo 34esimo compleanno, Chiara Ferragni ha annunciato dalle sue Instagram stories che presto ci sarebbe stata una novità. Poco dopo, sia dal Articolo completo: dal blog SoloDonna

