Chiamami ancora amore | cosa è successo nella prima puntata | il riassunto

Leggi su tpi

(Di lunedì 10 maggio 2021)della trama)di, la nuova serie tv in tre puntate in onda su Rai 1 lo scorso lunedì? Nel primo episodio dal titolo “La festa” Anna, dopo ben undici anni di matrimonio al fianco di suo marito Enrico, ha preso la drastica decisione di lasciarlo e di andare via. La donna, però, lo ha fatto nel giorno sbagliato. Enrico, infatti, proprio quella sera le ha organizzato una festa a sorpresa per festeggiare il compleanno appena trascorso. A quel punto, per non deludere le aspettative del marito e soprattutto quelle del figlio Pietro, Anna ha deciso di partecipare alla festa e di “fingere” di esserela moglie perfetta per una sera. Durante il party si ...