Chiamami Ancora Amore | anticipazioni ultima puntata di lunedì 17 maggio 2021

(Di lunedì 10 maggio 2021)- Greta Scarano, Simone Liberati e Federico Ielapi Le tre puntate disono dirette da Gianluca Maria Tavarelli, che aveva già lavorato con la protagonista Greta Scarano in Non Mentire e firmato alcuni importanti titoli Rai quali Il Giovane Montalbano, Maltese – Il Romanzo del Commissario e Io ti Cercherò. Questo nuovo progetto, che racconta la fine di une di una famiglia, vuole coinvolgere lo spettatore, immergerlo in una storia nei cui nodi ciascuno può trovare qualcosa della propria: per raggiungere l’obiettivo nelle riprese è stata quasi sempre usata la macchina a mano, che seguiva i personaggi nelle loro azioni, con una luce quanto più naturale possibile, così da ridurre al minimo la sensazione di finzione. A ...

Advertising

VickyRo76658478 : RT @cipercepiamo: chiamami ancora cessa #Prelemi - teresadallanto1 : RT @cipercepiamo: chiamami ancora cessa #Prelemi - milibrat6 : RT @cipercepiamo: chiamami ancora cessa #Prelemi - Martina87103516 : RT @cipercepiamo: chiamami ancora cessa #Prelemi - aurora_giulio : RT @cipercepiamo: chiamami ancora cessa #Prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Chiamami Ancora

Si attendono nuovi colpi di scena per la terza puntata diamore , la serie tv con protagonista Greta Scarano nei panni di una madre in crisi e in procinto di separarsi. La vicenda, a dir poco drammatica, è destinata a complicarsi nell'ultima ...Seconda puntata fictionamore , serie tv: il commento live Nella seconda puntata della serie tvamore , Pietro ha una crisi e strappa quasi tutte le foto di famiglia. Una famiglia che ormai è ...Chiamami ancora amore anticipazioni terza puntata: come finisce la fiction con Greta Scarano Si conclude la prossima settimana la fiction Chiamami ancora ...Chiamami ancora amore. E’ questo il nome della fiction di successo che ha esordito la settimana scorsa su Rai 1 e che questa sera intratterrà il pubblico con la seconda puntata. Ma quando andrà in ond ...